Клопп: "В этом году "Ливерпуль" будет бороться за чемпионство"

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Клопп: "В этом году "Ливерпуль" будет бороться за чемпионство"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поставил перед своей командой цель на новый сезон в АПЛ.

"Мы будем бороться за чемпионство. Мы не начнем сезон, не имея никаких амбиций. У нас должны быть цели. Это то, что мы делали и в прошлом сезоне. Мы нацеливались на вершину, но финишировали четвертыми. Однако я думаю, что у нас сейчас есть очень хорошая команда.

В прошлом сезоне нас преследовали неудачи. Я думаю, что мы можем улучшить нашу игру. Будем надеяться, что все будут работать очень хорошо, и что улучшения наступят. Нам нужно очень много работать, и мы сделаем это", - цитирует наставника "красных" Sky Sports.

Напомним, "Ливерпуль" определился с заменой для Коутиньо. | soccernews.ru

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