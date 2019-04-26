Клопп: "В матчах с "Барселоной" соперник не может быть фаворитом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной" в полуфинале Лиги Чемпионов.
"Я много раз играл с "Реалом" со своими командами, но никогда не встречался с "Барселоной". В матчах с ней соперник не может быть фаворитом. Чтобы победить нам нужно действовать не так, как другие команды. Меня привлекает это противостояние, но пока что я не придумал никакой план к нему", - цитирует Клоппа Goal.
Первый матч 1/2 финала "Барселона" - "Ливерпуль" состоится 1 мая. Ответная игра пройдет 7 мая.
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