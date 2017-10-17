Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"

Теги юрген клоппливерпульмарибор

Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Марибора".

"Мы хорошо сыграли в последнем матче с "Манчестер Юнайтед", но сейчас время Лиги Чемпионов. Это определяющий момент в группе. Надо быть уверенными в себе, смелыми. Надо показать хороший футбол с высокой организацией игры. Ротации состава не будет. Все считают, что в Мариборе надо с лёгкостью брать очки, даже не знаю, кто это выдумал. "Марибор" провёл девять матчей в Лиге Чемпионов и участвует на групповой стадии. Это знак качества. Мы хотим выйти в следующий раунд. Мы хорошо провели оба предыдущих матча в турнире. Надо сделать это снова, но при этом выиграть" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Марибор" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Также читайте: Клопп: "Ливерпуль" в хорошем состоянии и готов двигаться вперед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 3 5
2 Спартак Москва 3 5
3 Севилья 3 4
4 Марибор 3 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Наполи 3 3
4 Фейеноорд 3 0
Группа G М О
1 Бешикташ 3 9
2 РБ Лейпциг 3 4
3 Порту 3 3
4 Монако 3 1
Группа H М О
1 Тоттенхэм 3 7
2 Реал Мадрид 3 7
3 Боруссия Дортмунд 3 1
4 АПОЭЛ 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов