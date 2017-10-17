Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Марибора".

"Мы хорошо сыграли в последнем матче с "Манчестер Юнайтед", но сейчас время Лиги Чемпионов. Это определяющий момент в группе. Надо быть уверенными в себе, смелыми. Надо показать хороший футбол с высокой организацией игры. Ротации состава не будет. Все считают, что в Мариборе надо с лёгкостью брать очки, даже не знаю, кто это выдумал. "Марибор" провёл девять матчей в Лиге Чемпионов и участвует на групповой стадии. Это знак качества. Мы хотим выйти в следующий раунд. Мы хорошо провели оба предыдущих матча в турнире. Надо сделать это снова, но при этом выиграть" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Марибор" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Также читайте: Клопп: "Ливерпуль" в хорошем состоянии и готов двигаться вперед". | http://soccernews.ru