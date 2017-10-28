Клопп: "В наших силах сделать матч против "Тоттенхэма" разовым разочарованием"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о последних выступлениях команды.

"Возможно, наши ФАНАТЫ на данный момент не хотели бы, чтобы я говорил это, но думаю, что в игре против "Марибора" мы показали истинный "Ливерпуль". В том матче у нас было правильное отношение к делу. Мы сыграли на высочайшем уровне на каждом участке поля. Но когда мы проигрываем, как "Тоттенхэму", никто не хочет слышать этого.

Но в этом и вся прелесть футбола - такое выступление и результат наносят по вам удар, но не являются фатальными. В наших силах сделать матч против "Тоттенхэма" разовым разочарованием. Мы можем доказать, что мы лучше, чем некоторые считают" - приводит слова Клоппа сайт клуба.

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