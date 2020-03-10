Клопп в очередной раз остро отреагировал на вопросы о коронавирусе

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Клопп в очередной раз остро отреагировал на вопросы о коронавирусе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" эмоционально ответил на вопрос испанского журналиста о коронавирусе. Об этом сообщает teamtalk.

"Мы все часть общества и должны переживать, в этом нет ничего такого.

Мне не нравится, что вы спрашиваете об этом. Вы обеспокоены, но стоит ли футбол поездки? Прилетели сюда из Мадрида, не стоило ли остаться там? Но вы считаете, что футбол стоит того.

Меня злит, когда мне задают такие вопросы. Все мои футболисты здоровы, никто не пожимает друг другу руки", - сказал тренер.

Ранее стало известно, что многие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей и, возможно, приостановлены.

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christina

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