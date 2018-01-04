Клопп в очередной раз ответил на вопрос о возможном переходе Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

" Ничто из того, что я могу сказать, не поможет ни мне, ни игроку, ни клубу. Все, что говорят журналисты по этому поводу, помогает создавать истории. Мне нечего сказать. Трансферное окно открыто ", - цитирует наставника "красных" El Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что сделка по Коутиньо практически завершена. | soccernews.ru