Клопп в очередной раз проигрывает, "Бавария" недосягаема, "Атлетико" - самая стабильная команда в Европе: итоги футбольных выходных

Симеоне на пути к чемпионству, "старая гвардия" спасает Зидана

"Атлетико" страшно стабилен – после поражения от "Реала" команда идет без потерь. В воскресенье "матрасники" справились с грозой авторитетов. "Валенсия" хоть и катится в пропасть, но грандов кусает: разгромили "Реал", отобрали очки у "Барсы". На "Ванда Метрополитано" валенсийцы также применили магию вне Хогвартса – серб Рачич положил красоту метров с 30. А как иначе пробивать Облака, который пропускает 0,44 гола за игру? Однако Фелиш и Суарес склонили чашу весов в пользу "Атлетико". Симеоне мчится к титулу (+7 от "Реала" с игрой в запасе), параллельно модифицируя игру команды. Работает гибридная схема с Эрмосо, по-настоящему ожил Лемар, а Суарес возглавляет бомбардирские гонки Ла Лиги. "Барселона", избавившись уругвайца, выглядит не так убедительно, но тоже вернулась на победный путь. На поле "Эльче" при отсутствии дисквалифицированного Месси демонстрировать эффектный дриблинг пришлось Де Йонгу (в Фрэнки гол + пас). А "Реал" благодаря разгрому "Алавеса" сохранил второе место: Азар забил третий гол в сезоне, однако успех снова принесла старая гвардия во главе с Бензема. Короче говоря, в Испании все стабильно!

"Бавария" опять выиграла Бундеслигу без боя!

"Немецкий Голливуд" очень далек от оптимальных кондиций, но гандикап растет. Соперники отстали уже на 7 очков – пора вручать салатницу? Призрачную интригу сохраняют проблемы самой Баварии. К Ганси Флику накопилось немало вопросов относительно кадровых решений, мюнхенская оборона дала разгуляться даже Шальке (8 ударов из пределов штрафной), но все равно, когда в составе есть Левандовски (побил кучу новых рекордов, в очередной раз мокнув в дерьмо людей, которые решили не давать Золотой мяч в этом году), Мюллер и Киммих. Йозуа провел сумасшедший матч на "Фелтинс Арене", вырезав три гениальных ассиста. А что конкуренты? Их даже не видно! Бессистемный Дортмунд влетел Гладбаху, перечеркнув стандартам достижения Санчо и Холанд, и откатился за пределы еврокубковой зоны. "Лейпциг" поддержал "черно-желтых" коллег и тоже устроил клоунаду на стандартах, проиграв предпоследней команде чемпионата. А Леверкузена хватило только на один матч в течение недели – после эффектной победы над "Боруссией" из Дортмунда усталый "Байер" дома уступил "Вольфсбургу". Впрочем, ничего нового, типичная Бундеслига. Много зрелища (за этот уикенд – 4 гола в среднем на матч), а борьба везде, кроме чемпионства.

Сульшер впервые обыграл Клоппа

Норвежец, наверное, легко променял бы кубковый успех на победу в чемпионате неделю назад, но и так неплохо. Скептики уже заждались, когда же "Юнайтед" посыплется. А у "Ливерпуля" одни минусы: основа не отдохнула, проиграли принципиальный матч, вылетели из Кубка Англии и продолжили ужасную серию (одна победа в 7 матчах, да и то над детьми из "Астон Виллы"). Фирменные контратаки Рэшфорда и Гринвуда взорвались эффектнее связки Салаха и Фирмино. В чемпионате оборона "Ливерпуля" классно ловила "дьяволов" в офсайдную ловушку, однако на кубок в центр защиты вышел Рис Вильямс и все испортил. Отдельно нужно выделить Погба – два гола пришли после его игры в отборе. Поль в огне, фаны МЮ молятся, чтобы он как можно дольше сохранял мотивацию. А героем матча стал Фернандес. Португальца стали обвинять в синдроме Озила – мол, феерит с середняками и уходит в тень в топ-матчах.

"Милан" разбили на "Сан-Сиро", но тот все равно первый!

"Россонери" потерпели второе поражение в чемпионате (однако остались лидером, ведь "Интер" упорно отказывается возглавить Серию А). И если с "Ювентусом" просто не хватило сил, то против персонального прессинга "Аталанты" вообще не было шансов. Без Чалханоглу и Беннасера ​​некому продвигать мяч через центр, дисквалификация капитана Романьоли ударила по обороне, а Ибра остался в тени! Златана сожрал мастер агрессивной игры один в один Кристиан Ромеро. Ах да... Миранчука на поле не было, ничего необычного. При этом всем "Интер", после разгрома "Юве" в прошлом туре, вновь потерял очки с середняком ("Удинезе"), и не смог сместить своих принципиальных соседей с первой строчки. Все это на руку "Ювентусу", который усилиями Криштиану Роналду победил "Болонью", и имеет -7 от лидера с матчем в запасе. Ну а лучший рывок сделали вышеупомянутая "Аталанта" и "Лацио". Первые тоже не взяли максимум баллов в 2 предыдущих турах с середняками, но почти добрались до зоны Лиги Чемпионов (парочка побед позволят там закрепиться). А "орлы" выдали серию из 4 побед подряд и вплотную приблизились к зоне еврокубков. В Италии ожидается борьба!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников