Клопп: "В плей-офф ЛЧ мы не были на голову лучше своих соперника, просто это был футбол с большими яйцами"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об игре команды в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Домашние игры были в духе: "Вау, что это вообще было?" Это были игры какого-то другого, особого уровня, лигочемпионского. И мы не были на голову лучше своих соперников, просто это был другой, смелый футбол, футбол с большими яйцами. Мне очень понравилось.

Та мощь, с которой мы проводили поединок с "Манчестер Сити"... Думалось: "Что же это такое?" Они были лучше нас во многих аспектах игры, они доходили до нашей штрафной, но когда мяч был у нас, это было невероятно" - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Реала" в финале Лиги Чемпионов.

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