Клопп: "В таких условиях очень сложно сохранять концентрацию, а Салаху удается"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что Мохамед Салах выиграл множество индивидуальных наград.

"Мы можем только представить, каково это, когда каждый день тебе все твердят, что ты великолепен. Они не просто это говорят, но готовы вручить ему "Оскар", награду за это, награду за то. Салах мог бы получить награду и за то, что просто беспрепятственно вышел из машины.

В таких условиях очень сложно сохранять концентрацию, а ему удается" - приводит слова Клоппа Goal.com.

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