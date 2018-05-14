Клопп: "В таких условиях очень сложно сохранять концентрацию, а Салаху удается"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о том, что Мохамед Салах выиграл множество индивидуальных наград.
"Мы можем только представить, каково это, когда каждый день тебе все твердят, что ты великолепен. Они не просто это говорят, но готовы вручить ему "Оскар", награду за это, награду за то. Салах мог бы получить награду и за то, что просто беспрепятственно вышел из машины.
В таких условиях очень сложно сохранять концентрацию, а ему удается" - приводит слова Клоппа Goal.com.
Читайте также: Салах получил гарантии возможности своего ухода от руководства "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Почеттино готов продлить контракт с "Тоттенхэмом" при одном условии
-
Игнашевич может побить рекорд Льва Яшина
-
Капитан сборной Перу пропустит ЧМ-2018
-
"Аякс" купил марокканского хавбека
-
Стала известна итоговая заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2018
-
Газзаев прокомментировал вызов Игнашевича в сборную России
-
Буффон установил рекорд Серии А
-
Эллардайс покинет "Эвертон"
-
Битенкур стал игроком "Хоффенхайма"
-
Неста возглавил "Перуджу"
-
"Зенит" сократил шорт-лист тренеров до трёх
-
Роналду готов признать вину в налоговых махинациях
-
"Фулхэм" – "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
Форлан высказался о вероятном трансфере Гризманна в "Барселону"
-
Карпин останется в "Ростове"
-
Опубликована расширенная заявка сборной Ирана на ЧМ-2018
-
Вратарь "Спартака" Селихов успешно проопперирован
-
На Сарри претендуют три клуба
-
"Штутгарт" подписал защитника "Манчестер Сити"
-
"Суонси" теряет ещё одного лидера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30