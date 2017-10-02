Клопп: "В ворота "Ньюкасла" не назначили очевидный пенальти"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после матча седьмого тура АПЛ против "Ньюкасла".

"Я разочарован и расстроен. Мы забили отличный гол и создали потрясающие голевые моменты. Но мы промахивались, даже когда ворота были пустые. Мы создали пять или шесть отличных моментов. Обычно мы забиваем один из них. У "Ньюкасла" я не видел больше одного момента. Они получили шанс и сразу забили. Это не слишком справедливо. Кроме того, в ворота соперника не назначили очевидный пенальти. Не знаю, что он должен был ещё сделать - снять с нашего игрока футболку?" - цитирует Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Ньюкасл" – "Ливерпуль". | http://soccernews.ru