Клопп в восторге от нынешнего состава "Ливерпуля"

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Клопп в восторге от нынешнего состава "Ливерпуля"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нынешнем составе "красных" и рассказал об атмосфере внутри команды.

"Мое мнение в этой ситуации однозначное – сейчас в моем распоряжении лучший состав "Ливерпуля", который когда-либо был. Но, надо понимать, что это не главное.

Куда более важные факторы - это отношение подопечных к делу и атмосфера в раздевалке", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что в январское трансферное окно "Ливерпуль" подписал Луиса Диаса из "Порту" за 40+20 миллионов евро.

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