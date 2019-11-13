Клопп: "VAR никогда не будет на 100% точным"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил работу VAR в текущем сезоне.
"Систему можно улучшить. Однако VAR никогда не будет на 100% точным. Но есть пара моментов, которые нужно исправить. VAR должен усовершенствоваться при определении офсайда и игры рукой. УЕФА уже выдвигал идеи, как это улучшить.
Ошибки все равно останутся. Там работают люди, а они не идеальны. Мы не требуем идеальной работы, а просим выносить правильные решения", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
После 12 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Лестер" на 8 очков.
Читайте также: Клопп поделился ожиданиями от участия "Ливерпуля" в Клубном Чемпионате Мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Атлетико" нацелился на Кавани
-
Модрич - обладатель награды Golden Foot
-
Клопп: "VAR никогда не будет на 100% точным"
-
В Бразилии ни один клуб не готов заплатить "Спартаку" требуемую сумму за Рошу
-
Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи"
-
Два клуба АПЛ хотят подписать Мертенса
-
"Милан" отказался от трансфера нападающего "Ювентуса"
-
"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд
-
2
Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"
-
Президент "Наполи" собирается урезать зарплаты игрокам
-
"Зенит" составит конкуренцию "Спортингу" в борьбе за бразильского хавбека
-
Салах пропустит ближайшие матчи сборной Египта
-
Футболисты сборной России отказались играть в новой форме
-
"Сочи" определился с новым тренером
-
2
Роналдиньо получил должность в "Барселоне"
-
"Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса"
-
Роналду занимается в сборной Португалии в общей группе
-
1
Экс-президент "Локомотива": "Семак не справляется в "Зените"
-
Экс-президент "Реала" Кальдерон высказался о поведении Роналду в матче с "Миланом"
-
Вилья стал владельцем американского клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7