Клопп: "VAR никогда не будет на 100% точным"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил работу VAR в текущем сезоне.

"Систему можно улучшить. Однако VAR никогда не будет на 100% точным. Но есть пара моментов, которые нужно исправить. VAR должен усовершенствоваться при определении офсайда и игры рукой. УЕФА уже выдвигал идеи, как это улучшить.

Ошибки все равно останутся. Там работают люди, а они не идеальны. Мы не требуем идеальной работы, а просим выносить правильные решения", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

После 12 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Лестер" на 8 очков.

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