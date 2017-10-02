Клопп верит в чемпионство "Ливерпуля"

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Клопп верит в чемпионство "Ливерпуля"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его подопечные по-прежнему являются одними из претендентов на чемпионский титул.

На данный момент "красные" занимают в таблице АПЛ седьмое место.

"Нам необходимо поработать над своей игрой, и я действительно считаю, что мы недалеко от того, чтобы реально претендовать на чемпионский титул. Если сможем забивать больше мячей, будем выигрывать больше матчей, то сократим отставание от лидеров", - сказал он. 

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