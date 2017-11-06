Клопп верит в Окслейда-Чемберлена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре полузащитника своей команды Алекса Окслейда-Чемберлена.

"У него было очень напряжённое начало. Но Алекс сделал всё хорошо. Мне нравится Окслейд-Чемберлен, потому что он одновременно опытен и открыт к переменам. Он готов подстраиваться под наш стиль, и это то, что нам нужно. Алексу необходимо привыкнуть к той интенсивности, которую мы просим. Он будет для нас действительно важным игроком" - приводит слова Клоппа официальный сайт "красных".

В этом сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен сыграл за "Ливерпуль" 12 матчей и забил 2 гола.

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