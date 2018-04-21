Клопп: "Вест Бромвич" решил не поливать газон в перерыве, и это усложнило игру"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Вест Бромвичем" (2:2).

"Мы довольно хорошо контролировали игру. Шансы у соперника были только при стандартах. В остальном мы хорошо оборонялись. Игра была тяжелой, потому что поле становилось все суше и суше. "Вест Бромвич" решил не поливать газон в перерыве, и это усложнило игру.

Это очень сильно влияет на игру. Команде вроде "Вест Бромвича" не нужен влажный газон. Они могут и в следующем сезоне играть на сухом поле в Чемпионшипе. Стычка Ингза и Хегази? Ассистент показал видео. Мне не стоит говорить об этом. Я не знаю, почему он так поступил, для этого не было причин. Рад, что Ингз забил гол, но он должен был забивать второй" - приводит слова Клоппа ВВС.

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