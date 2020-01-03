Клопп вновь выразил недовольство календарем АПЛ
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп снова негативно высказался о графике английских команд.
"В игре Кубка Англии есть вероятность переигровки, что просто немыслимо. Мне много раз говорили, что я не уважаю кубок. Это неправда. Первоочередная задача - уважать футболистов. Федерация делает календарь еще более запутанным. Каждый сезон тренеры поднимают этот вопрос, а команды теряют по четыре футболиста за матч.
Игроки пробежали по 13 километров для победы в игре АПЛ. Я не могу просить их пробежать 11 километров для экономии сил. Нужно собрать всех и поговорить с телевизионщиками. Речь идет о качестве, а не количестве.
Сколько матчей проходит в Boxing Day? Давайте хоть раз подумаем о футболистах, ведь без них все это не будет работать. Мы любим футбол, однако нужно быть уверенным, что побеждает лучшая команда, а не та, у которой меньше травмировалось футболистов. Давайте поговорим", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Читайте также: Клопп прокомментировал серию "Ливерпуля" без поражений в АПЛ длиною в год. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14