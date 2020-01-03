Клопп вновь выразил недовольство календарем АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп снова негативно высказался о графике английских команд.

"В игре Кубка Англии есть вероятность переигровки, что просто немыслимо. Мне много раз говорили, что я не уважаю кубок. Это неправда. Первоочередная задача - уважать футболистов. Федерация делает календарь еще более запутанным. Каждый сезон тренеры поднимают этот вопрос, а команды теряют по четыре футболиста за матч.

Игроки пробежали по 13 километров для победы в игре АПЛ. Я не могу просить их пробежать 11 километров для экономии сил. Нужно собрать всех и поговорить с телевизионщиками. Речь идет о качестве, а не количестве.

Сколько матчей проходит в Boxing Day? Давайте хоть раз подумаем о футболистах, ведь без них все это не будет работать. Мы любим футбол, однако нужно быть уверенным, что побеждает лучшая команда, а не та, у которой меньше травмировалось футболистов. Давайте поговорим", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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