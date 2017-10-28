Клопп: "Во втором тайме "Ливерпуль" сыграл более остро"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал крупную победу своей команды над "Хаддерсфилдом" в матче десятого тура АПЛ.

"До перерыва игра была жёсткой, мы понимали, что так и будет. Не хотели давать сопернику ни шанса на контратаку. Потом скорректировали план, чтобы создать больше моментов. Во втором тайме "Ливерпуль" сыграл более остро. Я действительно очень рад за своих футболистов" - приводит слова Клоппа BBC.

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