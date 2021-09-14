Клопп восхитился Ибрагимовичем

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Клопп восхитился ИбрагимовичемФото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился шведским нападающим "Милана" Златаном Ибаргимовичем.

"Златан, какой игрок! Я видел, как он бился после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Златан любит исключительные моменты.

Он один из лучших игроков в истории этой игры. Он извлекает из своего тела все до последней капли", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Миланом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов завтра, 15 сентября.

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