Клопп восхитился Ибрагимовичем
Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился шведским нападающим "Милана" Златаном Ибаргимовичем.
"Златан, какой игрок! Я видел, как он бился после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Златан любит исключительные моменты.
Он один из лучших игроков в истории этой игры. Он извлекает из своего тела все до последней капли", – сказал немецкий специалист.
Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Миланом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов завтра, 15 сентября.
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