Клопп восхитился Салахом

Теги мохамед салахливерпульюрген клопп

Клопп восхитился СалахомФото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился египетским нападающим Мохамедом Салахом.

"Показатели Салаха абсолютно безумны. Просто безумие. Он очень часто доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо.

Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 октября

Главные новости дня: 15 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов