Клопп восхитился Салахом
Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился египетским нападающим Мохамедом Салахом.
"Показатели Салаха абсолютно безумны. Просто безумие. Он очень часто доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо.
Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже", – сказал немецкий специалист.
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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