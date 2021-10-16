Клопп восхитился Салахом

Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился египетским нападающим Мохамедом Салахом.

"Показатели Салаха абсолютно безумны. Просто безумие. Он очень часто доступен как фланговый игрок, потому что держит свое тело в отличной форме, что, конечно, также необходимо.

Салах определенно один из лучших игроков в мире на данный момент, без всяких если и но. И не только сейчас. Он действительно доволен тем, как идут дела, и я тоже", – сказал немецкий специалист.

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