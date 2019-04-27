Клопп: "Возможно, Фирмино успеет восстановиться к среде, однако на 100 процентов пока не известно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Роберто Фирмино, вероятно, не сможет участвовать в матче 1/2 финала лиги чемпионов с "Барселоной".

Он сообщил, что Фирмино травмировался в конце тренировки. Врачи диагностировали растяжение.

"Возможно, Фирмино успеет восстановится к среде, однако на 100 процентов пока не известно. Скорее да, чем нет", - сказал Клопп.

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" пройдет 1 мая На "Камп Ноу".

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