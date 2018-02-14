Клопп: "Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы"

Теги юрген клопппсжманчестер ситиливерпуль

Клопп: "Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил силу "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы. Мы два раза играл и с ними в этом сезона и они демонстрировали топ-уровень. ПСЖ это другая команда. Я знаю их стиль, но не слежу за ними пристально. Думаю, что мы могли быть победить их, если бы встретились с ними в Лиге Чемпионов", - приводит слова Клоппа The Daily Mail.

Напомним, что "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с "Порту", "Манчестер Сити" противостоит "Базелю" (первый матч - 4:0), а ПСЖ предстоят поединки с "Реалом".

Не пропустите: "Реал" - ПСЖ: стартовые составы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов