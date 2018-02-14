Клопп: "Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил силу "Манчестер Сити" и ПСЖ.

"Возможно, "Манчестер Сити" в данный момент является сильнейшей командой Европы. Мы два раза играл и с ними в этом сезона и они демонстрировали топ-уровень. ПСЖ это другая команда. Я знаю их стиль, но не слежу за ними пристально. Думаю, что мы могли быть победить их, если бы встретились с ними в Лиге Чемпионов", - приводит слова Клоппа The Daily Mail.

Напомним, что "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграет с "Порту", "Манчестер Сити" противостоит "Базелю" (первый матч - 4:0), а ПСЖ предстоят поединки с "Реалом".

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