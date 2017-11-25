Клопп: "Возможно, в любое другое время я бы согласился на такой результат, но не сейчас"

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Клопп: "Возможно, в любое другое время я бы согласился на такой результат, но не сейчас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен ничьей в игре с "Челси" (1:1).

"Мне нужно время, чтобы принять этот результат. Я доволен тем, как сыграла команда. И, возможно, в любое другое время я бы согласился на такой результат, но не сейчас. Мы могли завершать встречу со счетом 1:0, но не получилось. Это наша общая проблема" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Челси". | http://soccernews.ru

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