Клопп впервые победил на "Олд Траффорд"

Фото сайт "Ливерпуля"

В перенесённом матче 34-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде выиграл у "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:2.

Эта победа стала первой для главного тренера "красных" Юргена Клоппа на стадионе "Олд Траффорд".

Ранее немец на домашней арене "МЮ" добыл 4 ничьи и потерпел 2 поражения в 6 играх.

Что касается "Ливерпуля" в целом, то команда взяла верх над "Юнайтед" в гостях впервые с 16 марта 2014 года.

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