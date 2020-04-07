Клопп: "Впервые увидев Мане, я подумал, у меня нет времени возиться с ним"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что несколько лет назад он отказался от сенегальского нападающего Садио Мане, который мог перейти в дортмундскую "Боруссию".

"Когда я впервые увидел Мане, то он был похож на рэпера. Тогда я сказал себе, что у меня нет времени возиться с ним. Тогда у нас была сильная команда, а мне нужен был игрок в ротацию.

Но время показало, что я ошибся. Я следил за ним. Садио хорошо проявил себя в "Ред Булл Зальцбург", а затем был прекрасен в "Саутгемптоне", - сказал Клопп в документальном фильме Made in Senegal на Rakuten TV.

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

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