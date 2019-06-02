Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов

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Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов

Сегодня, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов.

Для наставника клуба Юргена Клоппа этот трофей стал первым в карьере. 

51-летний немецкий специалист дортмундской "Боруссией" дважды выигрывал чемпионат Германии, однажды Кубок страны и Суперкубок. 

Для мерсисайдского клуба это 6-й трофей Лиги чемпионов в истории. В чемпионате Англии "Ливерпуль" занял 2 место, отстав от победителя на 1 балл.

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