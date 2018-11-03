Клопп: "Вряд ли нам нужен еще один форвард"

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Клопп: "Вряд ли нам нужен еще один форвард"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что клуб не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно.

"На данный момент я могу сказать, что мы вряд ли будем сильно заняты в январе, - цитирует Клоппа Goal. - Хотя все зависит от травм и тому подобного. Сейчас у нас есть по два, три, а иногда и по четыре игрока на каждую позицию. Не думаю, что нам нужно большое приобретение вроде еще одного нападающего". 

Напомним, что "Ливерпуль" после 10 туров занимает 2-е место в чемпионате Англии.

Сегодня "мерсисайдцы" сыграют с "Арсеналом" в 20:30 (мск).

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