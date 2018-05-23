Клопп: "Все команды сказали: "Реалу" повезло, но для них это четвертый финал за 5 лет"

3 Теги реал мадридливерпульюрген клопп

Клопп: "Все команды сказали: "Реалу" повезло, но для них это четвертый финал за 5 лет"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с журналистами на тему предстоящего финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

Игра пройдет 26 мая в Киеве.

"Они выиграли Лигу Чемпионом дважды, они снова в финале. 

Все команды сказали: "Реалу" повезло против "Ювентуса", повезло и против "Баварии", но для них это четвертый финал за 5 лет, так о чем это говорит?" - сказал он.

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комментарии
RushB

В прошлом году Реал катком проехался по стадии плей-офф ЛЧ и к нему не было никаких вопрос и сомнений в его величии.В этом же году качественный матч показали лишь против ПСЖ и попадание в финал=ошибки судей+везение.

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Пьянь

В прошлом году тоже самое было. Баварию просто убили судьи, с Атлетико гол из офсайда.

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Максим

Гол Атлетику был в позапрошлом. Левый пеналь в ворота Реала + гол с офсайда Баварии и это все до дополнительного времени никак не тянули Баварию? Или сейчас стало модно хейтить Реал, как напивать песню Медуа?)

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