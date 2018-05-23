Клопп: "Все команды сказали: "Реалу" повезло, но для них это четвертый финал за 5 лет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с журналистами на тему предстоящего финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

Игра пройдет 26 мая в Киеве.

"Они выиграли Лигу Чемпионом дважды, они снова в финале.

Все команды сказали: "Реалу" повезло против "Ювентуса", повезло и против "Баварии", но для них это четвертый финал за 5 лет, так о чем это говорит?" - сказал он.

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