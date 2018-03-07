Клопп: "Все равно, с кем играть в четвертьфинале"

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Клопп: "Все равно, с кем играть в четвертьфинале"Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о потенциальных соперниках своей команды по 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Кого бы хотели видеть своим соперником? Если честно, мне все равно. Мы примем любой итог жеребьевки. У нас нет предпочтений. Я говорю так, как оно есть. Есть пять команд из Англии, и в какой-то момент мы можем сыграть против одной из них. Посмотрим, когда это произойдет", - цитирует наставника "красных" ВВС.

Напомним, в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" "Ливерпуль" довольствовался ничьей. | soccernews.ru

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