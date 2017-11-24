Клопп встал на защиту Морено

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не обвинять защитника Альберто Морено за его действия в матче с "Севильей".

"Я общался с Альберто. Это не тот футболист, которого следует обвинять. Это я виноват, ответственность на мне. В Севилье многие его знают, здороваются. Вероятно, он не был до конца сконцентрирован - на один, два, может, три процента.

Да, в пенальти виноват он, как и в штрафном, но дело не в одном отдельно взятом футболисте. Возможно, мне следовало тщательней выбирать состав, кое-что изменить. Я сказал Альберто, что полностью ему доверяю" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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