Клопп встретился с Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп встретился с ведущим полузащитником своей команды Филиппе Коутиньо.

Как информирует FootMercato, наставник "красных" решил лично переговорить со своим ключевым игроком, дабы выяснить его планы на будущее. В ответ бразилец, которым активно интересуется каталонская "Барселона" заверил своего тренера в том, что он намерен продолжить выступления за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" будет не против совершить громкий обмен с "Барселоной". | soccernews.ru