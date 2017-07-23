Клопп встретился с Коутиньо

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Клопп встретился с КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп встретился с ведущим полузащитником своей команды Филиппе Коутиньо.

Как информирует FootMercato, наставник "красных" решил лично переговорить со своим ключевым игроком, дабы выяснить его планы на будущее. В ответ бразилец, которым активно интересуется каталонская "Барселона" заверил своего тренера в том, что он намерен продолжить выступления за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" будет не против совершить громкий обмен с "Барселоной". | soccernews.ru

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