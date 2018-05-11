Клопп выбрал лучшего тренера АПЛ в этом сезоне

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Клопп выбрал лучшего тренера АПЛ в этом сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал лучшего тренера АПЛ в этом сезоне.

"Гвардиола проделал великолепную работу в текущем сезоне. Но также я хотел отметить Вагнера, Хьютона и Дайча. Они также проделали великолепную работу, учитывая то, в каком жестком чемпионате они играют" - приводит слова Клоппа Metro.

Напомним, что "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы завоевал чемпионство АПЛ.

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