Клопп выиграл 2-й трофей с "Ливерпулем"

Сегодня, 15 августа, в матче за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" обыграл "Челси" (2:2, по пенальти - 5:4).

Этот трофей стал четвертым для мерсисайдцев (1977, 2001, 2005, 2019).

Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа этот трофей с клубом стал вторым за четыре года. В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов.

Для 52-летнего специалиста это седьмой титул. Кроме того, этот матч стал 800-м в его тренерской карьере.

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