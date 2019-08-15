Клопп выиграл 2-й трофей с "Ливерпулем"
Сегодня, 15 августа, в матче за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" обыграл "Челси" (2:2, по пенальти - 5:4).
Этот трофей стал четвертым для мерсисайдцев (1977, 2001, 2005, 2019).
Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа этот трофей с клубом стал вторым за четыре года. В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов.
Для 52-летнего специалиста это седьмой титул. Кроме того, этот матч стал 800-м в его тренерской карьере.
А еще: "Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА| http://soccernews.ru
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