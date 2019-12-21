Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"

1 Теги роберто фирминоливерпульюрген клопп

Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и стал победителем в финале клубного чемпионата мира.

Единственный гол в составе мерсисайдцев забил Роберто Фирмино.

Для главного тренера команды Юргена Клоппа это третья победа во главе "Ливерпуля". Немецкий специалист работает в клубе с 2015 года.

В активе тренера победа в Лиге Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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