Клопп выиграл 3-й трофей с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и стал победителем в финале клубного чемпионата мира.

Единственный гол в составе мерсисайдцев забил Роберто Фирмино.

Для главного тренера команды Юргена Клоппа это третья победа во главе "Ливерпуля". Немецкий специалист работает в клубе с 2015 года.

В активе тренера победа в Лиге Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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