Клопп выиграл 50-й матч с "Ливерпулем" в 95 поединках - такой же результат был у Роджерса

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Клопп выиграл 50-й матч с "Ливерпулем" в 95 поединках - такой же результат был у Роджерса

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде добился победы над "Саутгемптоном" со счетом 2:0.

Эта победа стал 50-й для наставника "красных" Юргена Клоппа. Для этого ему пришлось провести с клубом 95 матчей. 

Стоит отметить, что прежний наставник мерсисайдцев Брендан Роджерс также одержал 50 побед в 95 поединках.

Впрочем у Клоппа показатели чуть лучше. 28 ничьих и 17 поражений против 23 ничьих и 22 проигрышей у Роджерса.

Не пропустите: Победа на классе: "Ливерпуль" хладнокровно расправляется с "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru 

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