Клопп выразил недоволен календарем АПЛ

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп выразил недоволен календарем АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нравится календарь английской Премьер-лиги, которая стартует 9 августа.

"Я вчера общался с главным тренером "Наполи" Карло Анчелотти. В чемпионате Италии также 20 клубов, но они начинают сезон 24 августа. Премьер-лига - это прекрасный турнир. Ее и так все будут смотреть. Но нам не нужно проводить ее в эти две недели, когда никто в мире не играет. В этом нет смысла", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В 1-м туре чемпионата Англии-2019/20 "Ливерпуль" сыграет на своем поле с "Норвич Сити". Матч состоится 9 августа.

В минувшем сезоне мерсисайдский клуб финишировал на втором месте в АПЛ, отстав от чемпиона "Манчестер Сити" на одно очко.

Не пропустите: Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ. | http://soccernews.ru
 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов