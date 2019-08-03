Клопп выразил недоволен календарем АПЛ



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не нравится календарь английской Премьер-лиги, которая стартует 9 августа.

"Я вчера общался с главным тренером "Наполи" Карло Анчелотти. В чемпионате Италии также 20 клубов, но они начинают сезон 24 августа. Премьер-лига - это прекрасный турнир. Ее и так все будут смотреть. Но нам не нужно проводить ее в эти две недели, когда никто в мире не играет. В этом нет смысла", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В 1-м туре чемпионата Англии-2019/20 "Ливерпуль" сыграет на своем поле с "Норвич Сити". Матч состоится 9 августа.

В минувшем сезоне мерсисайдский клуб финишировал на втором месте в АПЛ, отстав от чемпиона "Манчестер Сити" на одно очко.

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