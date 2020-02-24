Клопп высказался на тему того, что "Ливерпуль" называют лучшей в мире

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Клопп высказался на тему того, что "Ливерпуль" называют лучшей в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о том, что многие называют его команду лучшей в мире.

Не очень понимаю, когда говорят эта история с "лучшей командой мира"... Но это приятно. Очевидно, что это лучше, когда команду называют худшей.

Когда я слышу "лучшая команда мира", я думаю о "Реале" несколько лет назад или "Барселона" несколько лет назад, или "Сити".

Думаю, "Ливерпуль" - одна из топ-топ-топ-топ-команд мира", - цитирует Клоппа Sky Sports.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 76 баллов.

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