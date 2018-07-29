Клопп высказался насчет покупки "Ливерпулем" защитника

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Клопп высказался насчет покупки "Ливерпулем" защитника
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не собирается покупать защитника в летнее трансферное окно.

"Не вижу необходимости в покупке защитника этим летом. Гомес отлично играет в центре обороны и сочетает в себе множество качеств. Такого игрока не найдешь на трансферном рынке, поэтому мы не будем никого покупать.

Но до закрытия трансферного окна еще 12 дней. Сейчас я говорю "нет", но завтра я могу изменить мнение", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что в январе "Ливерпуль" купил защитника ван Дейка за 79 миллионов евро.

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