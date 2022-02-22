Клопп высказался о борьбе за титул АПЛ с "Манчестер Сити"

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Клопп высказался о борьбе за титул АПЛ с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ с "Манчестер Сити",

"Нас ожидает еще много игр. Мы сможем бороться за трофей, если победим во всех матчах. Я понимаю воодушевление людей, это хорошо. "Сити" можно догнать, но это очень трудно. Я ни секунды не думал о борьбе за чемпионство.

Когда "Тоттенхэм" выигрывал "Манчестер Сити" со счетом 2:1, я ехал домой. Приехав, я уже не следил за игрой, так как был уверен, что "Сити" в любом случае сравняет. Потом водитель очень воодушевился и сказал мне, что сначала стало 2:2, а потом – 3:2. Когда он произнес этот счет, я подумал, что "Сити" победил, так что ответил: "окей". Но водитель сказал: "Нет, "Тоттенхэм" выиграл 3:2". Я ответил: "Оу". Вот такой была моя реакция.

Для нас ничего не изменилось, так как мы должны победить во всех матчах", - сказал немецкий специалист.

В данный момент "Манчестер Сити" на 6 очков опережает "Ливерпуль", при этом у "красных" есть одна игра в запасе.

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