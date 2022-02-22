Клопп высказался о борьбе за титул АПЛ с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ с "Манчестер Сити",
"Нас ожидает еще много игр. Мы сможем бороться за трофей, если победим во всех матчах. Я понимаю воодушевление людей, это хорошо. "Сити" можно догнать, но это очень трудно. Я ни секунды не думал о борьбе за чемпионство.
Когда "Тоттенхэм" выигрывал "Манчестер Сити" со счетом 2:1, я ехал домой. Приехав, я уже не следил за игрой, так как был уверен, что "Сити" в любом случае сравняет. Потом водитель очень воодушевился и сказал мне, что сначала стало 2:2, а потом – 3:2. Когда он произнес этот счет, я подумал, что "Сити" победил, так что ответил: "окей". Но водитель сказал: "Нет, "Тоттенхэм" выиграл 3:2". Я ответил: "Оу". Вот такой была моя реакция.
Для нас ничего не изменилось, так как мы должны победить во всех матчах", - сказал немецкий специалист.
В данный момент "Манчестер Сити" на 6 очков опережает "Ливерпуль", при этом у "красных" есть одна игра в запасе.
Также не пропустите: Марсьяль может перейти в "Интер". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар высказался о несостоявшемся возвращении в "Барселону"
-
В ФИФА отреагировали на возможный перенос матча Россия - Польша в другую страну
-
"Барселона" может купить двух игроков в случае неудачи с трансфером Холанда
-
Гасперини наказан за оскорбление арбитра
-
Кокорин не покинет "Фиорентину"
-
"Арсенал" нацелился на звезду "Атлетико"
-
Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга
-
Ивуариец Гбамен назвал причину перехода в ЦСКА
-
Моуринью наказан за жест в адрес арбитра
-
Клопп высказался о борьбе за титул АПЛ с "Манчестер Сити"
-
Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"
-
"Реал" хочет прописать гигантские отступные в контрактах Милитао и Винисиуса
-
ПСЖ хочет подписать таланта "Ювентуса" на замену Мбаппе
-
Тухель высказался о проблемах "Челси" с нападающими
-
"Уфа" подписала защитника "Селтика"
-
Тебас высказался о будущем Мбаппе и Холанда
-
Себальос видит себя вне "Реала"
-
Агуэро рассказал, что боится играть в футбол
-
"Рома" хочет подписать хавбек "Тоттенхэма"
-
Шварц высказался о трансферной политике "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18