Клопп высказался о будущем Мане

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Клопп высказался о будущем Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о будущем сенегальского вингера Садио Мане.

"Мы хотим, чтобы Мане продолжал играть за "Ливерпуль". Наша цель - сохранить этот состав и усилить его. Это абсолютно нормальное желание для любой команды. Садио проводит качественные матчи. Он был очень хорош в поединке против "Манчестер Сити". Единственная проблема - небольшая нестабильность в его игре" - приводит слова Клоппа Goal.com.

В этом сезоне 25-летний Мане сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. 

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