Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ в преддверии матча с "Манчестер Сити"
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о влиянии предстоящего матча с "Манчестер Сити" на чемпионскую гонку в АПЛ.
"Если мы и обыграем "Сити", что уже само по себе непросто, никто не подумает, что теперь все решено, учитывая уровень нашего соперника. Нам будет противостоять лучшая команда мира, но мы все равно будем стараться.
За последние несколько месяцев мы заложили фундамент.
Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, в полуфинале Кубка Англии, и чем дальше продвигаешься, тем сложнее приходится", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: Холанд отклонил почти 30-миллионное предложение "Манчестер Сити". Его приоритет - Ла Лига. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов 1 января 2023 года
-
Моуринью рассказал, что изменился
-
Холанд отклонил почти 30-миллионное предложение "Манчестер Сити". Его приоритет - Ла Лига
-
Шомуродов высказался о потенциале российских игроков в Италии
-
Ларс Корнетка рассказал, почему покинул "Локомотив"
Лента новостей
-
"Интер" хочет объединить Дибалу и Лаутаро
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Фила Фодена
-
"Мы хотим войти в историю". Рульи высказался перед матчем с "Баварией"
-
Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ в преддверии матча с "Манчестер Сити"
-
Малком похвалил болельщиков "Зенита"
-
Официально: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов 1 января 2023 года
-
Моуринью рассказал, что изменился
-
Холанд отклонил почти 30-миллионное предложение "Манчестер Сити". Его приоритет - Ла Лига
-
Клопп поделился мнением о Луисе Диасе
-
Анчелотти сдал отрицательный тест на коронавирус. Итальянец будет на матче с "Челси"
-
Депай вновь травмировался
-
Шомуродов высказался о потенциале российских игроков в Италии
-
Тухель высказался о Бензема
-
Савич поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити"
-
Луис Диас высказался о победе над "Бенфикой"
-
Ларс Корнетка рассказал, почему покинул "Локомотив"
-
Тренер "Бенфики" прокомментировал поражение от "Ливерпуля"
-
Облак прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"
-
1
Тьяго Силва высказался о проблемах ПСЖ в Лиге чемпионов
-
1
Тебас высказался о трансферах Холанда и Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18