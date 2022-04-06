Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ в преддверии матча с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о влиянии предстоящего матча с "Манчестер Сити" на чемпионскую гонку в АПЛ.

"Если мы и обыграем "Сити", что уже само по себе непросто, никто не подумает, что теперь все решено, учитывая уровень нашего соперника. Нам будет противостоять лучшая команда мира, но мы все равно будем стараться.

За последние несколько месяцев мы заложили фундамент.

Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, в полуфинале Кубка Англии, и чем дальше продвигаешься, тем сложнее приходится", – сказал немецкий специалист.

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