Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп испытывает давление по причине неудачных результатов команды в текущем сезоне.

"Футбол зависит от результата. Если у нас серия без поражений в 15 или 20 матчей, люди слушают меня и говорят: "Боже, какой же он гений". Когда мы не побеждаем, а я говорю те же самые вещи, люди говорят: "Да-да-да, просто убедись, что сможешь выиграть".

На мне лежит ответственность за результат команды. Не только сегодня, но и в ближайшие несколько лет. Я не могу допустить, чтобы время прошло впустую. Мы испытываем серьезные проблемы и не можем доказать, на что способны. Но это сейчас. Нужно доказать, что мы можем. Но это будет немного позже", — цитирует Sky Sports Клоппа.

На данный момент "Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У команды 43 очками после 26 туров. Сегодня, 4 марта, подопечным Клоппа предстоит встреча с лондонским "Челси". Начало матча в 23:15 по московскому времени.