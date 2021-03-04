Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"

Теги юрген клоппливерпуль

Клопп высказался о давлении из-за неудачных результатов "Ливерпуля"Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп испытывает давление по причине неудачных результатов команды в текущем сезоне.

"Футбол зависит от результата. Если у нас серия без поражений в 15 или 20 матчей, люди слушают меня и говорят: "Боже, какой же он гений". Когда мы не побеждаем, а я говорю те же самые вещи, люди говорят: "Да-да-да, просто убедись, что сможешь выиграть".

На мне лежит ответственность за результат команды. Не только сегодня, но и в ближайшие несколько лет. Я не могу допустить, чтобы время прошло впустую. Мы испытываем серьезные проблемы и не можем доказать, на что способны. Но это сейчас. Нужно доказать, что мы можем. Но это будет немного позже", — цитирует Sky Sports Клоппа.

На данный момент "Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У команды 43 очками после 26 туров. Сегодня, 4 марта, подопечным Клоппа предстоит встреча с лондонским "Челси". Начало матча в 23:15 по московскому времени.

Читать также: "Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов