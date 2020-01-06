Клопп высказался о дебюте Минамино за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал дебют новичка своей команды Такуми Минамино.

Напомним, что японец впервые сыграл за "красных" во вчерашнем дерби против "Эвертона" в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

"Всё супер! Выдающееся выступление. Это именно тот игрок, которого мы хотели заполучить. Сложно впервые играть за команду, которую ты не знаешь. Но Минамино в таких условиях показал понимание, его действия на поле были исключительными, а его отношение - выдающимся. Он постоянно руководил атакующей группой. Он не выглядел уставшим, но мы пока не очень хорошо знаем игрока, поэтому заменили его", - цитирует Клоппа Goal.com.

В текущее трансферное окно "Ливерпуль" купил Минамино у "Ред Булл Зальцбург" за 10 миллионов евро.

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