Клопп высказался о фаворитах АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о фаворитах АПЛ.

"Скорее всего, борьба будет напряженной, очень близкой.

"Манчестер Сити" не стал хуже, чем в прошлом сезоне. Их футбол по-прежнему хорош.

"Ливерпуль" находится в хорошем настроении. У "Челси" отличная команда и прекрасный состав.

"Манчестер Юнайтед" есть "Манчестер Юнайтед". Они не перестанут вкладывать деньги, пока не добьются своего. Их состав также силен", – сказал немецкий специалист.

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