Клопп высказался о фаворитах АПЛ

Теги ливерпульюрген клоппапл

Клопп высказался о фаворитах АПЛФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о фаворитах АПЛ.

"Скорее всего, борьба будет напряженной, очень близкой.

"Манчестер Сити" не стал хуже, чем в прошлом сезоне. Их футбол по-прежнему хорош.

"Ливерпуль" находится в хорошем настроении. У "Челси" отличная команда и прекрасный состав.

"Манчестер Юнайтед" есть "Манчестер Юнайтед". Они не перестанут вкладывать деньги, пока не добьются своего. Их состав также силен", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Жиру высказался о тратах "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"

Экс-президент ФИФА допускает, что ЧМ в Катаре был "куплен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов