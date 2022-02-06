Клопп высказался о Мане и Салахе

Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что нападающие команды Садио Мане и Мохамед Салах все еще принимают участие в Кубке Африки.

"Мне не видится это проблемой. Они оба отлично там играют. Я помогу им. Когда они вернутся, мы поговорим и посмотрим, нужно ли им что-нибудь. Это наши ребята и мы сделаем все, чтобы помочь им в любой ситуации.

Мане и Салах – настоящие воины. Они всегда готовы. Они не беспокоятся о праздниках или выходных. Никогда не слышал, чтобы они спрашивали об этом. Так что с ними все очень просто.

Знаю, что они хотят играть немедленно, но вместе с этим надо выяснить, насколько это имеет смысл. Вы можете себе представить, что оба хотят сыграть против "Лестера", оба хотят играть, забивать голы и побеждать с "Ливерпулем", – отметил Клопп.

Напомним, что сегодня, 6 февраля, в 22:00 (мск) начнется финал Кубка Африки, где сыграют Сенегал Мане и Египет Салаха.

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