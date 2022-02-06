Клопп высказался о Мане и Салахе

Теги африканский кубок нацийюрген клоппмохамед салахсадио манесенегалегипетливерпуль

Клопп высказался о Мане и Салахе

Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что нападающие команды Садио Мане и Мохамед Салах все еще принимают участие в Кубке Африки.

"Мне не видится это проблемой. Они оба отлично там играют. Я помогу им. Когда они вернутся, мы поговорим и посмотрим, нужно ли им что-нибудь. Это наши ребята и мы сделаем все, чтобы помочь им в любой ситуации.

Мане и Салах – настоящие воины. Они всегда готовы. Они не беспокоятся о праздниках или выходных. Никогда не слышал, чтобы они спрашивали об этом. Так что с ними все очень просто.

Знаю, что они хотят играть немедленно, но вместе с этим надо выяснить, насколько это имеет смысл. Вы можете себе представить, что оба хотят сыграть против "Лестера", оба хотят играть, забивать голы и побеждать с "Ливерпулем", – отметил Клопп.

Напомним, что сегодня, 6 февраля, в 22:00 (мск) начнется финал Кубка Африки, где сыграют Сенегал Мане и Египет Салаха.

Также не пропустите: Фелипе может остаться в "Атлетико" еще на два года. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов