Клопп высказался о Мане и Салахе
Фото: инстаграм Мане\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что нападающие команды Садио Мане и Мохамед Салах все еще принимают участие в Кубке Африки.
"Мне не видится это проблемой. Они оба отлично там играют. Я помогу им. Когда они вернутся, мы поговорим и посмотрим, нужно ли им что-нибудь. Это наши ребята и мы сделаем все, чтобы помочь им в любой ситуации.
Мане и Салах – настоящие воины. Они всегда готовы. Они не беспокоятся о праздниках или выходных. Никогда не слышал, чтобы они спрашивали об этом. Так что с ними все очень просто.
Знаю, что они хотят играть немедленно, но вместе с этим надо выяснить, насколько это имеет смысл. Вы можете себе представить, что оба хотят сыграть против "Лестера", оба хотят играть, забивать голы и побеждать с "Ливерпулем", – отметил Клопп.
Напомним, что сегодня, 6 февраля, в 22:00 (мск) начнется финал Кубка Африки, где сыграют Сенегал Мане и Египет Салаха.
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Главные новости дня: 5 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|27
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|Лестер Сити
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18