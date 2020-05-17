Клопп высказался о матчах без болельщиков

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Клопп высказался о матчах без болельщиков

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу возможного возобновления сезона АПЛ. По мнению специалиста, командам еще долго предстоит играть без болельщиков.

Чемпионат Англии должен возобновиться в июне 2020 года.

"Еще в молодежных командах, мы начинали играть без болельщиков, мы научились любить эту игру не только из-за атмосферы на стадионе. Мы должны к этому привыкнуть. Знаем, что так будет несколько месяцев, но это не значит, что футбол перестанет быть замечательной игрой", - передает слова Клоппа Marca.

Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Во всем мире Covid-19 заражены более 4,6 миллиона человек.

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