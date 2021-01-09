Клопп высказался о матче с "Астон Виллой"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 3-го раунда Кубка Англии с "Астон Виллой" (4:1).
"В начале мы испытывали проблемы. Не сразу нашли свою игру, но итог закономерен. Не очень понравилось, как мы двигались, пасовали. Мало вступали в борьбу. Даже когда были моменты - попадали в голкипера соперников. Но второй тайм сыграли гораздо лучше, что и показал итоговый счет.
До игры с "Манчестер Юнайтед" еще 9 дней. Это хорошо для отдыха, но плохо для игрового ритма. У нас достаточно игроков, игровой ритм которых нарушен. На тренировках будет много мини-матчей 11 на 11", – сказал Клопп в эфире BT Sport.
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