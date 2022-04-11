Клопп высказался о ничьей с "Манчестер Сити"

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Клопп высказался о ничьей с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (2:2) в матче 32-го тура АПЛ.

"Думаю, этот матч можно описать как боксерский поединок: на секунду опустил обе руки – и получил сильный удар. Мне многое понравилось. Начало второго тайма получилось намного лучше. Это был отличный матч. С этим результатом мы должны и можем жить.

Мы могли бы сыграть лучше, впрочем, во многих моментах справились действительно хорошо. Интенсивность игры была сумасшедшей. Было весело, мне понравилось.

В перерыве показали игрокам наш гол, потому что это был хороший футбольный момент. Если бы делали так чаще, у нас были бы еще шансы. Я был убежден, что мы могли выиграть этот матч.

В обороне мы иногда торопились, они давили на нас. Мы могли лучше играть в таких ситуациях. Второй тайм был напряженным, им также нужны были паузы. Это совершенно заслуженная ничья. Хотели убедиться, что соперник также увидит, насколько хороши мои футболисты", – сказал немецкий специалист.

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