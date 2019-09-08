Клопп высказался о переходе Коутиньо в "Баварию"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку переходу бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Баварию" на правах аренды.
"Коутиньо является топовым игроком. Это очень хороший трансфер, как для "Баварии", так и для чемпионата Германии. Я уверен, что они хорошо подойдут друг другу.
Это прозвучит странно, но у "Ливерпуля" не было денег, чтобы приобрести Филиппе. Мы уже потратили все, что получили за его трансфер", - приводит слова Клоппа Bild.
"Бавария" арендовала Коутиньо до окончания сезона-2019/20 за 8,5 миллионов евро. Следующим летом немецкий клуб будет иметь право первоочередного трансфера игрока за 120 миллионов евро.
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