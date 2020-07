Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу трансфера защитника Деяна Ловрена в "Зенит".

"Легендарный футболист "Ливерпуля" покидает клуб. Он был важной частью нашей команды с первого дня в ней. Деян проводил суперматчи и забил один из важных голов в нашей истории. Прекрасное воспоминание.

Он хороший футболист и замечательный человек. Они с Салахом были лучшими друзьями. Мы будем скучать по нему", - цитирует Клоппа в интервью пресс-службе "Ливерпуля".

'He's been so important to us'



The boss pays tribute to @Dejan06Lovren after six years with the Reds... pic.twitter.com/P2DTY4FFTf