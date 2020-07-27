Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"

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Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу трансфера защитника Деяна Ловрена в "Зенит".

"Легендарный футболист "Ливерпуля" покидает клуб. Он был важной частью нашей команды с первого дня в ней. Деян проводил суперматчи и забил один из важных голов в нашей истории. Прекрасное воспоминание.

Он хороший футболист и замечательный человек. Они с Салахом были лучшими друзьями. Мы будем скучать по нему", - цитирует Клоппа в интервью пресс-службе "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за игрока от 8,5 до 12 миллионов евро.

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