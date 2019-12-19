Клопп высказался о переходе в "Ливерпуль" форварда Минамино

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Клопп высказался о переходе в "Ливерпуль" форварда Минамино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переходе в клуб форварда Такуми Минамино, который играл в "Зальцбурге". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Это невероятный трансфер. Мы очень счастлива. Недавно наши болельщики могли наблюдать за Минамино вживую, так что не придется много говорить о его способностях, так как их уже все видели. Такуми - быстрый, умный игрок, который умеет находить пространство между линиями. Он командный игрок", - сказал Клопп.

Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.

Ранее стало известно, что "красные" заплатят за японца 8,5 миллионов евро. Это отступные в его договоре с "быками".

24-летний Минамино выступал за "РБ Зальцбург" с 2015 года, сыграл 199 матчей, забил 64 гола и сделал 44 ассиста.

Не пропустите: Минамино поделился впечатлениями от перехода в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
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