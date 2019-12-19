Клопп высказался о переходе в "Ливерпуль" форварда Минамино
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переходе в клуб форварда Такуми Минамино, который играл в "Зальцбурге". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"Это невероятный трансфер. Мы очень счастлива. Недавно наши болельщики могли наблюдать за Минамино вживую, так что не придется много говорить о его способностях, так как их уже все видели. Такуми - быстрый, умный игрок, который умеет находить пространство между линиями. Он командный игрок", - сказал Клопп.
Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.
Ранее стало известно, что "красные" заплатят за японца 8,5 миллионов евро. Это отступные в его договоре с "быками".
24-летний Минамино выступал за "РБ Зальцбург" с 2015 года, сыграл 199 матчей, забил 64 гола и сделал 44 ассиста.
Не пропустите: Минамино поделился впечатлениями от перехода в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Слуцкий прибыл в Казань на базу "Рубина"
-
Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее
-
ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы
-
Нулевое Эль Классико! Разбираем, почему "Барса" и "Реал" сыграли один из скучнейших матчей в этом тысячелетии
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
Лента новостей
-
Филипп признан лучшим игроком "Динамо" в декабре по мнению фанатов
-
"Рубин" снова опубликовал качающееся кресло, на котором теперь сидит Слуцкий
-
СМИ: Артета перед тренировкой "Манчестер Сити" попрощался с футболистами
-
Буффон: "Сейчас не время уходить. Чувствую, что должен продолжать играть"
-
СМИ: Слуцкий прибыл в Казань на базу "Рубина"
-
1
Сане готов этой зимой перейти в "Баварию"
-
Карпин назвал себя подкаблучником
-
Семак рассказал о путешествии по Африке
-
Сон Хын Мин стал лучшим игроком года в Корее
-
Аршавин поделился впечатлениями от матча "Барселона" - "Реал"
-
1
"Зенит" планирует арендовать игрока "Ювентуса"
-
Клопп высказался о переходе в "Ливерпуль" форварда Минамино
-
"Милан" готов побороться за нападающего "Зальцбурга" Холанда
-
"Барселона" не проигрывает "Реалу" 7 матчей подряд
-
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
-
ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы
-
1
Нулевое Эль Классико! Разбираем, почему "Барса" и "Реал" сыграли один из скучнейших матчей в этом тысячелетии
-
1
БАТЭ расстался с главным тренером
-
Минамино поделился впечатлениями от перехода в "Ливерпуль"
-
Рамос: "Кажется очевидным, что было два пенальти на Варане"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9